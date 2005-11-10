Cagliari, quante sorprese tra i più impiegati: domina un mediano, Romano 3°, Maldini 10°

Il Cagliari vola in campionato grazie all'estrema compattezza che Fabio Pisacane è riuscito a dare alla squadra e questo lo si vede anche nelle scelte. nelle sette gare fin quei disputare, il tecnico campano ha fatto affidamento su un undici di fedelissimi ai quali non vi rinuncia praticamente mai. Basti pensare che tra l'undicesimo più impiegato della rosa, Fazzini, e il dodicesimo, Kofler, ci passano 177 minuti: quasi due partite. Ma le sorprese non sono finite qui.

Altro che Romano, il più in campo è Winks

Era arrivato in estate senza troppi proclami, con alle spalle già una parentesi italiana - alla Samp - tutt'altro che memorabile, eppure Harry Winks si è preso la cabina di regia della squadra dando quell'iniezione di esperienza che mancava in un ruolo così nevralgico. Con 582 minuti, condivide il primato dell'inglese un fedelissimo dei sardi come Adam Obert, alla sua quinta stagione in rossoblù nonostante i soli 24 anni. Completa il podio Alessandro Romano, sorpresa di questo inizio di stagione che di minuti ne ha giocati soli due in meno dei capofila. E' soltanto sesto il portiere Elia Caprile, sempre titolare ad eccezione che nei sedicesimi di Coppa Italia persi contro l'Hellas Verona. Un po' a sorpresa, per trovare il bomber della squadra Daniel Maldini tocca scendere fino al decimo posto visti i suoi 432 minuti in campo.

I 10 più impiegati del Cagliari

1. Harry Winks - 582 minuti

2. Adam Obert - 582 minuti

3. Alessandro Romano - 580 minuti

4. Juan Rodriguez - 575 minuti

5. Michel Adopo - 567 minuti

6. Elia Caprile - 540 minuti

7. Alessandro Deiola - 503 minuti

8. Paul Mendy - 496 minuti

9. Ze Pedro - 494 minuti

10. Daniel Maldini - 432 minuti