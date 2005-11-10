Atalanta tra lavoro a Zingonia e l'incontro con i tifosi allo Store. La situazione

L’Atalanta ormai è pienamente concentrata sulla sfida casalinga contro il Venezia, e non si può far altro che lavorare per tenere alti i ritmi. Nel mezzo molte attese per i Nazionali impegnati (nella Dea addirittura 13) e un venerdì diverso dagli altri per tutta una serie di motivi.

Atalanta, come sta procedendo il rientro a Zingonia?

La squadra ormai da due giorni è tornata a lavorare a pieno regime al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la gara contro il Venezia. Nel mezzo, alcune piccole novità che fanno ben sperare, soprattutto sul fronte infortuni: se da una parte Jack Raspadori e Kossounou sono alle prese con le terapie vista l’entità dei rispetti stop (2 settimane per il primo, 2-3 mesi per il secondo), dall’altra Hien e Sulemana hanno svolto anche lavoro in palestra, con la speranza che possano recuperare in anticipo dai loro guai fisici. Oggi venerdì la squadra si allenerà nel pomeriggio, in attesa dei prossimi rientri dalle Nazionali.

Appuntamento all’Atalanta Store: ospiti Gaetano ed Ederson

Il venerdì però non finisce qui per il mondo Atalanta: in serata ci sarà infatti l’incontro allo Store del centro di Bergamo tra i tifosi nerazzurri e i due giocatori Gianluca Gaetano e José Ederson. Un evento significativo per avvicinare la squadra a quella che è la vera anima dell’Atalanta, ossia il suo popolo pronto a sostenerla nei momenti di difficoltà. Autografi, foto e ovviamente un grande augurio che sia di spinta per riscattare un avvio di stagione tutto in salita.