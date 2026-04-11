Live TMW Juventus, Boga: "Contento per il goal. Bergamo? Esperienza che mi ha fatto crescere"

22:44 – Boga, giocatore della Juventus, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.

23:19 - Comincia la conferenza stampa

Si immaginava un grande impatto con la Juve?

"Non potevo sognare inizio migliore. Sono molto contento, soprattutto per la vittoria della Juventus. Spero di continuare così".

Cosa è successo tra primo e secondo tempo?

"Nel primo tempo avevamo sofferto molto la loro pressione. Ci siamo detti che dovevamo essere più dinamici in fase di costruzione e nella ripresa siamo stati bravi a sorprendere l'Atalanta".

Com'è stato il ritorno a Bergamo?

"Bella esperienza nonostante alcune difficoltà: se sono arrivato a questi livelli è anche grazie al percorso fatto all'Atalanta che mi ha fatto crescere nel bene e nel male".

Sta aiutando la continuità qui a Torino?

"In Francia ho imparato tanto, e qui alla Juventus sto crescendo molto anche grazie alla fiducia che mi sta dando la squadra. Voglio continuare così".

23:21 - Termina la conferenza