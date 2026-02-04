Udinese, Inler: "Cerchiamo di avere stabilità in campo. Curo molto i giovani che arrivano"

Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Gokhan Inler, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole a partire dal momento molto positivo dei bianconeri, reduci dalla vittoria contro la Roma: "La stabilità è la cosa che cerchiamo di avere. L'ultima partita contro la Roma eravamo a pari livello come fisicità e solo così puoi affrontare una grande squadra. Siamo riusciti a vincere ed è stata una gara tosta e bella che ci ha dato tre punti. I ragazzi lavorano tanto, Atta ed Ekkelenkamp corrono tanto".

I giovani sono sempre al centro del vostro progetto.

"Conosco bene i giocatori che arrivano, devono entrare subito e non vanno mai lasciati da soli i giovani. Miller e Bertola, come Atta l'anno scorso, sono quelli che seguo intensamente per farli adattare velocemente".

Quando andate via da uno stadio lasciate sempre lo spogliatoio perfetto.

"È una questione di rispetto. Lavoriamo tanto e vogliamo rispettare gli avversari. Per noi è importante dare un'impronta di questo tipo, voluta anche dalla società".

Perché le big fanno tanta fatica a gestire io due obiettivi?

"La cosa importante è il riposo e l'allenamento di un giocatore. Bisogna essere sempre in forma e concentrati, io ho fatto anche questo tipo di esperienza da calciatore, avendo poi anche la Nazionale. La chiave è l'allenamento, mischiato al riposo".