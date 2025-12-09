Atalanta-Chelsea, tegola Bellanova per Palladino: l'esterno esce per infortunio al 16'
TUTTO mercato WEB
Se a San Siro l'Inter ha appena perso Hakan Calhanoglu per infortunio, l'Atalanta alla New Balance Arena dovrà fare a meno di Raoul Bellanova per oltre 70 minuti. Dopo una delle sue solite sgroppate sulla fascia destra, l'esterno nerazzurro ha accusato infatti un problema muscolare che l'ha costretto a uscire già al 16' della gara di Champions League contro il Chelsea. Al suo posto, dentro Davide Zappacosta.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
3 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
4 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile