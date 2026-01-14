Atalanta, con Raspadori sono cinque trequartisti per due posti. Più altri due in uscita

Ademola Lookman non è in uscita dall'Atalanta. Questa è la posizione del club nerazzurro dopo avere trovato l'accordo per Giacomo Raspadori con l'Atletico Madrid - per 25 milioni di euro - e averlo soffiato alla concorrenza della Roma. Quindi Lookman, Raspadori, Sulemana, De Ketelaere (e all'occorrenza Zalewski) per la trequarti, mentre Daniel Maldini - proposto alla Juve, piace alla Lazio - e Lazar Samardzic rimangono in uscita.

Il retroscena è che il Fenerbahce ha incontrato gli agenti di Lookman un mese fa, in occasione della trasferta del club turco - di basket - contro l'Olimpia di Milano. In quell'occasione c'è stata anche una disponibilità di massima a trasferirsi in Turchia, ma l'offerta dev'essere più o meno quella che avrebbe sbloccato Lookman in estate, cioè 50 milioni di euro (in un'unica soluzione).

Resta quindi da capire cosa farà il nigeriano una volta terminata la Coppa d'Africa, considerato che il Galatasaray è in queste ore in Italia. Oggi si giocheranno le semifinali ed entro il weekend dovrebbe esserci più chiarezza sul suo futuro, visto che terminerà la competizione continentale. L'Atalanta ha i soldi per tenere duro e cercare di avere un sostituto di Lookman in anticipo rispetto alla prossima estate quando, probabilmente, se ne andrà. Certo è che serve una grossa offerta per muovere gli ingranaggi di una cessione che era già stata paventata nel corso degli ultimi mesi ma che, al momento, non dovrebbe verificarsi. Il condizionale è d'obbligo.