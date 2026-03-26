Italia, Carnesecchi: "Conta tantissimo voler vincere, in questo il mister è grande"

Marco Carnesecchi, portiere dell'Italia e dell'Atalanta che questa sera parte in panchina nella partita 'di casa' a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida: "Non vediamo l'ora di scendere in campo in questo stadio pieno di bandiere e con tutti dalla nostra parte. Sarà una cosa fantastica".

Cosa avete pensato per tenervi caldo il cuore e la testa?

"Oggi è una partita da dentro e fuori, molto importante, conta tantissimo voler vincere. In questo il mister è grande, siamo preparati a tutto e cerchiamo di mettere la qualità dalla nostra parte, sapendo però che si può vincere anche negli ultimi minuti. Siamo tranquilli e sereni".

Anche lei ha faticato a dormire?

"Oggi è stata una giornata particolarmente lunga, e con partite così è normale che si dorma poco. È stato comunque un bel risveglio, siamo pronti per la sfida".