TMW Inter, Marotta fa eco a Scaroni: "San Siro? Non c'è niente da temere, c'è trasparenza"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine della partita vinta dai nerazzurri in Champions League ha parlato in mixed zone. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Una giornata storica?

"Sicuramente è una giornata storica per la città di Milano, per l'Italia e per lo sport. Questo rogito significa che abbiamo fatto il passo per procedere alla costruzione del nuovo stadio, che risponda agli standard di modernità, sicurezza, ospitalità. Era necessario con tutto il rispetto per una icona come San Siro che ha generato tante emozioni, ma era necessaria una svolta. La determinazione nostra e del Milan è stata tale da arrivare ad una conclusione, grazie anche anche alla collaborazione del sindaco Sala".

Si è parlato di tempesta per San Siro. Scaroni ha detto che è un venticello, condivide la sua non preoccupazione?

"La condivido perché so come si sono svolti i fatti, nella grande trasparenza e nel rispetto delle leggi. Non c'è nulla da temere, se non da rispondere a quella che può essere una fase investigativa".

C'è già una data entro cui fare il progetto?

"No, comunicheremo di volta in volta i passi in avanti di questo lunghissimo percorso".

La prima Inter nel San Siro di proprietà è a punteggio pieno in Champions.

"una casualità, questa partita è contraddistinta che dopo 4 partite abbiamo 12 punti e un solo gol subito, di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Va il merito ad un allenatore, Chivu, che ha lavorato nei primi mesi con grande diffidenza da parte di tutti, non certo da parte nostra. E ai giocatori con i quali ha costruito una squadra vincente".