Frey consiglia la Fiorentina: "Toglierei la fascia a Ranieri e la darei a De Gea"
Ai microfoni del canale YouTube FantaLab, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato del delicatissimo momento viola, con gli addii del ds Pradè e del tecnico Pioli, concentrandosi però sulle questioni di campo:
"C'era un malessere nello spogliatoio, perché le dichiarazioni nei post partita non erano belle. Ranieri merita allora di essere il capitano della Fiorentina? Se Galloppa volesse dare un segnale, per vari motivi dovrebbe dare la fascia a De Gea. Grande esperienza internazionale e nelle difficoltà tiene il gruppo unito. E in più è un campione. In ogni caso la toglierei a Ranieri".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
