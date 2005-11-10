Costacurta: "Milan, Ramos non ha mai fatto valanghe di gol. Atalanta? Diamo tempo a Sarri"
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Alessio Del Lungo
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05.11.2026 18:44Serie A
L'ex difensore non crede che l'attaccante rossonero sia in grado di segnare molti gol: "Si impegna, qualche rete in più la farà, ma non tante".
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Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato così il rendimento di Gonçalo Ramos in questo avvio di stagione con i rossoneri a Sky Sport: "Non ha mai fatto valanghe di gol, qualche miglioramento è lecito attenderselo, ma si impegna tanto. Farà qualche rete in più, ma non aspettiamocene molte".
Sarri è in discussione all'Atalanta?
"Penso bisogna dargli tempo per il cambio che non è banale. Sono due filosofie diverse, due modi di coprire diversi, così come la scelta del come attaccare. Sono il primo a essere sorpreso però del fatto che la squadra non sia migliorata, qualcosa pensavo che avrei visto".
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