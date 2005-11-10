Scusate il ritardo: Djimsiti, giro di campo per salutare i tifosi dell'Atalanta prima del Kairat

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Scusate il ritardo: Djimsiti, giro di campo per salutare i tifosi dell'Atalanta prima del KairatTMW
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Daniele Najjar
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05.11.2026 18:40Serie A
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Due mesi dopo l'addio per andare a giocare nell'Al-Diriyah, club della Saudi Pro League in Arabia Saudita, Berat Djimsiti torna a Bergamo. Il centrale albanese con una lunga storia all'Atalanta, è comparso a bordocampo per la sfida contro il Kairat Almaty in Conference League per salutare i tifosi bergamaschi.
Non aveva avuto la possibilità di farlo firmando con la nuova squadra il 10 agosto, dunque ha chiesto l'ok per un giro di campo alla New Balance Arena. L'Atalanta gli ha consegnato una maglia con il numero 334, come le sue presenze con la maglia dell'Atalanta. "Vogliamo 11 Djimsiti", lo striscione comparso in Curva Nord.
Fonte: Filippo Davide Di Santo
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