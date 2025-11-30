Atalanta, Hien: "Buona gara a Francoforte, dobbiamo fare punti"
Schierato negli undici titolari da Raffaele Palladino, Isak Hien ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "La sensazione è che abbiamo fatto una buona partita a Francoforte. Dobbiamo poi trovare più punti in campionato perché ci mancano, serve però migliorare per conquistare la vittoria. Il mister ci sta dando tanta fiducia, sappiamo che siamo un gruppo forte: abbiamo giocatori forti, ma quando non va bene è molto difficile cambiare strada e lo dobbiamo dimostrare anche oggi".
