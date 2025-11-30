Lautaro riporta l'Inter al successo, Lecce ok. Palladino ritrova i viola: le top news delle 18

Inter, 3 punti con il sigillo del capitano - Dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter torna al successo battendo il Pisa in trasferta per 0-2. Mattatore Lautaro Martinez, autore della doppietta decisiva grazie alla quale diventa il 4° marcatore all time della storia nerazzurra. Le parole di Chivu a fine gara, proprio sull'argentino e su qualche polemica di troppo per le recenti sostituzioni: "L'allenatore a volte deve gestire un sacco di cose che si dicono in giro. Mi abbraccio con Lauti ogni mattina e purtroppo non abbiamo il Grande Fratello che ci registra ma incredibilmente, questa è una novità, ci parliamo anche. Gli attaccanti vivono per il gol e lui vuole essere determinante. Sono felice per lui e per il gruppo".

Fiorentina in campo alle 18, contro la Dea dell'ex Palladino - Il programma della Serie A prevede Atalanta-Fiorentina come penultima partita della domenica. Sfida suggestiva per Raffaele Palladino, fino a giugno tecnico dei viola e da diversi giorni mister nerazzurro avendo preso il posto dell'esonerato Juric. Riproposto dal 1' il tridente con cui è arrivata la netta vittoria in Champions sull'Eintracht Francoforte, con De Ketelaere e Lookman in appoggio a Scamacca. Vanoli, invece, opta per il doppio centravanti affiancando Piccoli a Kean e tenendo Gudmundsson inizialmente in panchina.

Vittoria vitale per il Lecce, Torino nuovamente ko - Nel lunch match, il Lecce ha battuto il Torino per 2-1. Uno-due da sogno dei salentini nel primo tempo, andando in rete con Coulibaly e Banda nell'arco di un paio di minuti. Nella ripresa Adams rimette in partita i granata, che nel finale sfiorano il pari ma Asllani si fa parare un rigore da Falcone. Giallorossi in risalita, mentre la squadra di Baroni non reagisce dopo la cinquina presa dal Como.