Falcone salva il Lecce, il presidente Sticchi Damiani: "È una bandiera della squadra"

Daniele Najjar
Oggi alle 18:30Serie A
Daniele Najjar

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato la vittoria dei giallorossi contro il Torino. Fra le sue parole raccolte da Pianetalecce.it anche alcune dichiarazioni ad esaltare la prestazione del portiere Wladimiro Falcone, che oggi ha parato un rigore ad Asllani nel finale.

Queste le sue parole: "Falcone è una bandiera della squadra, ha sposato il progetto e i nostri valori. Il suo entusiasmo è contagioso all’interno del gruppo". Poi sul calcio di rigore neutralizzato dall'estremo difensore: "Il rigore l'ho vissuto male: non lo meritavano né la squadra, né il pubblico. Situazioni del genere quando si vogliono vedere si vedono e altre volte no. Dispiace che talvolta si spacca il capello e delle volte si sorvola. Per fortuna che Falcone ha fatto giustizia".

Su Berisha ha invece dichiarato: "Sta vivendo la stagione che non ha potuto vivere lo scorso anno a causa degli infortuni. Si sta riprendendo tutto con grande qualità e sta maturando tantissimo. Le prossime partite? Non ho nemmeno la forza di pensare ai prossimi impegni di campionato, ci pensiamo da domani, ora godiamoci questo successo".

