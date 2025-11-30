Fiorentina, Fagioli: "Giovedì mancata la prestazione. Diamo tutto per fare punti"
Schierato negli undici titolari da Paolo Vanoli, Nicolò Fagioli ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Giovedì ci è mancata la prestazione, è mancato tutto quello che ci ha chiesto, come essere liberi di testa. Dobbiamo entrare in campo e fare punti, senza ormai troppe pressioni. Dzeko? Non voglio calarmi in queste situazioni sulle parole, dobbiamo cercare compattezza e come squadra vera ne dobbiamo uscire bene e insieme fuori".
