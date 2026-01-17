TMW
Atalanta in campo in vista della Champions: lavoro di scarico per chi ha giocato, in 3 a parte
Archiviato il pareggio per 1-1 maturato ieri sera all'Arena Garibaldi contro il Pisa, l'Atalanta è già tornata a lavoro in vista della gara di Champions League di mercoledì, in programma al New Balance Arena contro l'Athletic Club de Bilbao.
Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, questa mattina Raffaele Palladino e i suoi si sono ritrovati a Zingonia per un lavoro di scarico fatto da coloro che sono stati maggiormente utilizzati nella gara di ieri. Lavoro individuale in campo, invece, per Djimsiti, Bellanova e Bakker. Domani la squadra continuerà la preparazione con un allenamento mattutino.
