Chelsea travolto dal PSG, Rosenior: "Rimonta difficile ma non impossibile"
TUTTO mercato WEB
Liam Rosenior, tecnico del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita persa per 5-2 sul campo del Paris Saint-Germain: "Fino al 74' eravamo in partita, potevamo segnare altri gol. Abvbiamo commesso un errore in occasione del 3-2 e dovevamo mantenere la calma, tenendo la testa sulla spalle. Kvaratskhelia ha fatto poi un gol fantastico, e lì ci è presa la delusione, che ha portato al 5-2. Certo, la rimonta al ritorno è difficile ma non impossibile".
Sull'errore di Jorgensen e le ripartenze dal basso
"Non vuoi mai che accadano certi errori e ci sono momenti in cui sai che devi rinviare lungo. Quando sbagli contro queste squadre vieni punito".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Ora in radio
Primo piano
Valverde si traveste da Mbappé, l’impossibile diventa ancora possibile: il Real travolge il City 3-0
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile