Chelsea travolto dal PSG, Rosenior: "Rimonta difficile ma non impossibile"

Liam Rosenior, tecnico del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita persa per 5-2 sul campo del Paris Saint-Germain: "Fino al 74' eravamo in partita, potevamo segnare altri gol. Abvbiamo commesso un errore in occasione del 3-2 e dovevamo mantenere la calma, tenendo la testa sulla spalle. Kvaratskhelia ha fatto poi un gol fantastico, e lì ci è presa la delusione, che ha portato al 5-2. Certo, la rimonta al ritorno è difficile ma non impossibile".

Sull'errore di Jorgensen e le ripartenze dal basso

"Non vuoi mai che accadano certi errori e ci sono momenti in cui sai che devi rinviare lungo. Quando sbagli contro queste squadre vieni punito".