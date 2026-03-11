Atalanta, Palladino pensa già all'Inter: "Archiviamo subito questa partita e tiriamo su la testa"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali della Dea dopo il ko per 6-1 contro il Bayern Monaco: "Loro sono una squadra molto forte, davvero fortissima. Voglio far loro i complimenti, mi hanno impressionato, hanno grandi valori. Ci hanno messo in grande difficoltà, non è il risultato che volevamo, ci dispiace per i tifosi, che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, sono stati i migliori in campo. Li ringraziamo per il sostegno, adesso archiviamo subito questa partita, tiriamo su la testa, recuperiamo le energie e pensiamo subito al campionato".

Quanto è importante il sostegno dei tifosi dopo un ko di queste dimensioni?

"Tanto perché è una dimostrazione di grande amore, di grande affetto, nonostante la larga sconfitta. Hanno dimostrato di essere unici, ci hanno sostenuto fino alla fine con un bellissimo applauso e un grande coro, cercheremo di ripagarli in Serie A e in Coppa Italia".