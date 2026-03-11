TMW Radio Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti

L'Atalanta, dopo il ko per 6-1 in casa contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, sembra ormai a un passo dell'eliminazione. Dunque per l'Italia nessuna rappresentante ai quarti. Ma chi ha fatto peggio in questa edizione tra le squadre del nostro Paese? Lo dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Direi l'Inter, che ha fatto molto bene con le medio-piccole e male con le grandi. E poi per la sua storia recente. Ma il Napoli si è superato, arrivando trentesimo. E' un testa a testa tra queste due".

Mimmo Cugini: "Mentre l'eliminazione diretta su due partite può avere qualche pericolo in più, parlo dell'Inter, sul lungo periodo una squadra forte come il Napoli non può arrivare trentesima. La metto sullo stesso piano però l'Inter rispetto al Napoli. Inter che quando si è alzato il livello, ha faticato".

Stefano Colantuono: "L'Inter forse ci si aspettava qualcosa di più, a dire il vero, visto il livello della rosa".

Fabrizio Carcano: "Sicuramente il Napoli, per come è arrivato alla Champions, da un bel mercato e da campione d'Italia. E' vero che c'erano gli infortuni, ma sono arrivati quando la Champions era già compromessa".

Michele Borrelli: "Il Napoli, trentesimo su trentasei da campione d'Italia. L'Inter col Bodo fa male, ma era arrivata comunque decima".

Gianni Bezzi: "Sicuramente ha avuto un buon cammino l'Atalanta, ma lo scempio di ieri sera...perché non posso pensare che l'atteggiamento di Palladino sia stato coraggio. Per come l'ha conclusa la Champions metto lei".

Angelo Forgione: "Direi insieme Napoli e Inter. Il Napoli è arrivato dietro ma ha l'attenuante degli infortuni, ma ci si aspettava di più da Conte. L'Inter è andata avanti ma poi è uscita per mano del Bodo, con la quale neanche hai opposto resistenza".