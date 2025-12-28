Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Calhanoglu c'è, Pasalic trequartista, le scelte

Alle 20.45 l'Inter fa visita all'Atalanta: i nerazzurri di Cristian Chivu dovranno rispondere ai successi centrati da Milan, Napoli e anche Juventus, per chiudere al meglio il proprio 2025 e restare in vetta, ma di fronte ci sarà un cliente decisamente scomodo. Chivu sceglie Lautaro e Thuram in attacco, in regia va Calhanoglu con Zielinski mezzala.

Vediamo di seguito le scelte di formazione di Chivu e Palladino per la gara che si giocherà a breve presso il Gewiss Stadium di Bergamo.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 8 Pasalic; 9 Scamacca.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Musah, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: La Penna

Assistenti: Berti-Perrotti

Quarto ufficiale: Rapuano

VAR: Abisso

Assistente VAR: Manganiello