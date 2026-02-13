Borussia Dortmund in emergenza prima dell'Atalanta. E c'è un altro italiano in rampa di lancio

Il Borussia Dortmund si appresta ad affrontare il Mainz in Bundesliga. La situazione di emergenza difensiva non è ancora passata per la squadra di Niko Kovac, che ha le scelte contate là dietro, viste le contemporanee assenze di Emre Can (problema agli adduttori), Nico Schlotterbeck (squalificato) e dell'italiano Filippo Mane, visto in azione contro l'Inter di recente (infortunio alla coscia).

Fra pochi giorni ci sarà la sfida contro l'Atalanta ed in panchina stasera ci sarà un altro italiano in rampa di lancio: si tratta di Luca Reggiani, difensore centrale classe 2008, cresciuto nel Sassuolo. L'esordio per lui è già arrivato, nel finale dell'ultima gara giocata in campionato, contro il Wolfsburg, quando è entrato poco prima del fischio finale.

Le formazioni ufficiali di Borussia Dorttmund-Mainz

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. Allenatore: Niko Kovac.

Mainz (3-5-2): Batz; Posch, Bell, Kohr; Da Costa, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Katompa, Tietz. Allenatore: Urs Fischer.