Italia U19, stage di preparazione a Novarello: i convocati

In vista della fase élite dell’Europeo, fissata dal 25 al 31 marzo in Calabria, Alberto Bollini ha convocato 26 calciatori, per sostenere una tre giorni di allenamenti presso il centro sportivo di Granozzo con Monticello (NO). Le avversarie saranno Ungheria, Slovacchia e Turchia.

Tutti i giocatori sono nati nel 2007, ad eccezione dei difensori Mattia Marello (Inter) e Andrea Natali (AZ), e dei centrocampisti Christian Comotto e Federico Steffanoni in forza, rispettivamente, a Spezia ed Atalanta.

Portieri

Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza)

Difensori

Mattia Cappelletti (Milan), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Manuel Maffessoli (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Federico Terlizzi (Roma), Francesco Verde (Juventus)

Centrocampisti

Filippo Cerpelletti (Inter), Christian Comotto (Spezia), Matias Mancuso (Inter), Mattia Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Davide Zamagni (Cesena)

Attaccanti

Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Filippo Galvagno (Cesena), Claudio Giardino (Perugia), Jamal Iddrissou (Inter), Antonio Stefano Merola (Juventus), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).