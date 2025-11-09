Atalanta-Sassuolo 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (1' st Djimsiti), Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson (1' st De Ketelaere), Pasalic, Zappacosta (38' st Zalewski); Samardzic, Krstovic (13' st Scamacca); Lookman (33' st Sulemana). A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, de Roon, Kolašinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Maldini. All.: Juric
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Candé (36' st Doig); Thorstvedt, Matic, Koné (45' st Iannoni); Berardi (45' st Cheddira), Pinamonti (46' st Pierini), Fadera (15' st Laurienté). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx. All.: Grosso
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 29' rig., 20' st Berardi, 2' st Pinamonti
Ammoniti: Muric, Candé (S)