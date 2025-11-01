Napoli, Milinkovic-Savic: "Lukaku fondamentale per noi, spero che torni presto"

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Como.

Altro rigore parato, qual è il tuo segreto?

"E' quell'attimo che si decide e si va da una parte".

Quanto manca un giocatore come Lukaku?

"Tutti sono importanti, Lukaku è una presenza fondamentale. Si sono fatti male in parecchi e speriamo che tornino tutti presto per darci una mano".