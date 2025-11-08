Juric sul caso-Lookman: "Cose che succedono, come Carnesecchi: ora più uniti di prima"

Il tecnico dell'Atalanta, Ivan Juric, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi (qui tutte le sue dichiarazioni) ha parlato anche del diverbio con Lookman durante la sfida con il Marsiglia

Com'è la situazione Lookman?

"Tutto risolto, sono cose che succedono in campo. Ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia: è un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano anche la squadra ad essere più unita di prima: con Marco mi sono avvicinato umanamente dopo quello che è successo a Cremona. Il ragazzo si sta allenando bene e sono fiducioso".

TMW - Quanto è fondamentale sulla fascia destra l'impronta di Bellanova vista la grande prestazione di Marsiglia?

"Molto. E' un ragazzo che sta migliorando dopo l'infortunio, sta dando una grande mano sia in fase offensiva che in quella difensiva. Peccato per l'assist annullato, ma voglio credere molto in Raoul per quello che sta dimostrando in campo. Spero continui a migliorare".

Come si spiega la troppa altalena di prestazioni nonostante la qualità della squadra?

"Si tratta di scienza. Capita di vedere grandi partite così come delle gare "no", come per esempio a Udine dove siamo calati in tutto. Chiaro che quando non siamo al 100% riscontriamo delle difficoltà, però è un problema che non riguarda solo l'Atalanta, ma anche quelle squadre che come noi giocano le coppe".

Come giudica la squadra sul gioco e cosa pensa di Krstovic?

"A Nikola gli manca solo il goal: a Marsiglia ha fatto una grande partita di sostanza, considerando che lui ha sempre voglia di aiutare la squadra. Sul gioco penso che l'Atalanta abbia sempre giocato bene al di là di qualche partita no".