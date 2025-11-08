Atalanta, Juric ammette: "Siamo in ritardo dal 4° posto. Samardzic? Segnale importante"

Il tecnico dell'Atalanta, Ivan Juric, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi (qui tutte le sue dichiarazioni) ha parlato anche anche della corsa per il quarto posto e del ritrovato Samardzic, decisivo contro il Marsiglia in Champions.

Samardzic giocherà titolare domani contro il Sassuolo?

"Non è facile indovinare la scelta giusta visti gli attaccanti di qualità che ci sono. Certe volte si usa l'istinto, però fare quello che ha fatto lui è sicuramente un segnale molto importante: vedo un Lazar che non ha paura, imponendosi con personalità. Dal primo giorno si allena molto forte e voglio tenerlo in considerazione anche per domani".

Quanta voglia c'è di risalire la classifica vista la vittoria a Marsiglia?

"La squadra mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Noto un'Atalanta che ha fame e grande voglia di fare la differenza, ma sicuramente Marsiglia ha dato una grande consapevolezza".

Atalanta-Sassuolo partita decisiva per la Champions?

"No, poi è chiaro che se non vinci si guarda sempre il lato negativo. Sicuramente siamo in ritardo per la Champions visto il distacco attuale, e vogliamo vincere per risalire la classifica e ovviamente lottare per i piani alti".