Atalanta, Juric non si sbilancia su Scamacca: "Può partire titolare o subentrare"

Il tecnico dell'Atalanta, Ivan Juric, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi (qui tutte le sue dichiarazioni) ha parlato anche delle condizioni di Gianluca Scamacca e della possibilità che possa partire titolare

Come sta Scamacca?

"A Udine ha giocato titolare. Rimango dell'idea che da sempre il massimo: sicuramente domani potrebbe giocare sia dall'inizio che a gara in corso, ma la priorità è che si faccia trovare pronto".

Giusto dire che è più importante la gara contro il Sassuolo rispetto a quella che è stata Marsiglia?

"No, con il Marsiglia era importante anche per concretizzare quello che non siamo riusciti a fare prima. Abbiamo migliorato molto la nostra classifica, ma ora serve ritornare a vincere anche in campionato".

Com'è la situazione Lookman?

"Tutto risolto, sono cose che succedono in campo. Ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia: è un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano anche la squadra ad essere più unita di prima: con Marco mi sono avvicinato umanamente dopo quello che è successo a Cremona. Il ragazzo si sta allenando bene e sono fiducioso".