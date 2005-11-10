Atalanta da domani in ritiro, Sarri confermato. Giuntoli: "Un tempo non vanifica mesi di lavoro"
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Gaetano Mocciaro
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ieri alle 23:25Serie A
autore Gaetano Mocciaro
02.11.2026 23:25Serie A
Il direttore sportivo degli orobici ha confermato il tecnico nonostante il pesante ko interno contro il Parma per 0-3
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Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky nell'immediato post partita di Atalanta-Parma. E dà un messaggio chiaro, anche sulla posizione di Maurizio Sarri:
"Volevo chiedere scusa ai nostri tifosi perché abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile. Per questo domani abbiamo deciso di andare in ritiro fino a domenica. E questo è quanto. Un tempo non vanifica mesi di lavoro".
Sarri resta?
"Assolutamente sì"
Nessun ripensamento?
"No. Tutti insieme: calciatori, staff, dirigenti. Si va in ritiro, si lavora, zitti".
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