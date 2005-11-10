Atalanta da domani in ritiro, Sarri confermato. Giuntoli: "Un tempo non vanifica mesi di lavoro"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky nell'immediato post partita di Atalanta-Parma. E dà un messaggio chiaro, anche sulla posizione di Maurizio Sarri:

"Volevo chiedere scusa ai nostri tifosi perché abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile. Per questo domani abbiamo deciso di andare in ritiro fino a domenica. E questo è quanto. Un tempo non vanifica mesi di lavoro".

Sarri resta?

"Assolutamente sì"

Nessun ripensamento?

"No. Tutti insieme: calciatori, staff, dirigenti. Si va in ritiro, si lavora, zitti".