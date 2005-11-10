Parma, Lontani: "Ringrazio il mister per la titolarità. I tre punti sono per i tifosi"
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Francesco Servino
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Oggi alle 23:22Serie A
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02.11.2026 23:22Serie A
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Il calciatore del Parma Simone Lontani ha parlato a DAZN dopo la vittoria dei crociati sul campo dell'Atalanta, nella quale ha trovato anche il gol con un gran tiro a giro: "Faccio di tutto per aiutare la squadra: oggi il mister mi ha schierato titolare e lo ringrazio molto. L'importante non è il gol o l'assist, ma i 3 punti per i tifosi che sono venuti in trasferta e che ci sostengono sempre".
Un bel gol oggi.
"Grazie a Fabbian per l'assist, Ho visto che c'era spazio ho cercato di farla passare, poi avevo un avversario davanti, l'ho fatta girare all'esterno ed è andata tutto bene".
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