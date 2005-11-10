Padre tempo stavolta sorride a Gila: azzecca tutte le scelte e sbanca Bergamo

Alberto Gilardino respira, come la classifica del Parma: il tecnico di Biella ha dimostrato stasera di avere la squadra in mano e una idea molto più chiara rispetto a qualche settimana fa, e come sarebbe potuto essere altrimenti, delle caratteristiche e potenzialità della rosa a propria disposizione, che ha avuto in corsa dopo la fine dell'idillio tra la società crociata e Cuesta.

Daffara, Diego Carlos, Fabbian e Lontani: tante le scelte azzeccate

E stasera il tecnico del Parma ha azzeccato tutte le scelte: dentro Lontani e Fabbian, fuori Romero dopo un inizio di campionato molto interessante dell'argentino, specie in termini di produzione offensiva. E i due italiani sono stati i migliori in campo, mentre la promozione di titolare a Daffara ha restituito le antiche certezze alla retroguardia, arrivata al secondo clean sheet di fila. Le dolorose esclusioni di Carlos e Corvi, hanno dato pienamente ragione all'allenatore, che adesso può godersi una settimana di euforia in attesa del derby contro il Bologna.

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Allenatore: Alberto Gilardino 8 - Fortunato nei primi 20 minuti, quando l'Atalanta gioca al tiro a segno con la porta crociata sbagliando quasi sempre, a volte in modo clamoroso. Poi la partita va dalla parte dei crociati che la conducono in porta con personalità, sbloccandosi anche dal punto di vista offensivo. Le scelte iniziali, tipo togliere Romero e inserire Fabbian, lo premiano in modo clamoroso. Inutile dire che sono tre punti, i primi della sua gestione, che valgono oro.