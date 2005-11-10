Parma, Gilardino: "Vittoria forgiata nelle ultime settimane. Ben vengano ragazzi come Lontani"

L'allenatore del Parma Alberto Gilardino ha parlato a DAZN dopo il successo dei crociati contro l'Atalanta: “Che dire, sono felice per la squadra e per i ragazzi. La ricercavamo da diverse settimane, siamo passati in un percorso di maturità con più sconfitte. Abbiamo forgiato la vittoria di stasera, di gruppo, nelle ultime settimane. Era un campo difficilissimo, la prima mezz’ora è stata complicata, ma da dopo il gol la squadra è stata più libera mentalmente. Sono felice, dobbiamo mantenere equilibrio perché il campionato è lungo, ma ci godiamo la vittoria”.

Che aspetto la soddisfa di più di questa sera?

“Il secondo clean sheet in pochi giorni è fondamentale. Le vittorie si costruiscono dalla difesa. Andando in vantaggio abbiamo gestito meglio il pallone. Potevamo fare meglio in alcuni frangenti, ma abbiamo difeso compatti e volenterosi di fare tre punti. Dobbiamo portarci questa cosa dietro sempre”.

Volevo spostare l’attenzione su Lontani: che potenziale può avere?

“E’ un ragazzo equilibrato pur essendo molto giovane. Ben vengano questi ragazzi, giovani ma con queste caratteristiche. E’ un calciatore che negli ultimi trenta metri può spostare gli equilibri come questa sera. Tutta la squadra è andata in difficoltà all’inizio, abbiamo sofferto le individualità dell’Atalanta, ma poi sono venute fuori il suo talento e la sua corsa”.

Ha trovato un gruppo con il morale a terra, potete esservi sbloccati ora?

“Sì, è corretto. L’ho già detto ieri in conferenza, avevamo bisogno di una partita così, con anche un po’ di incoscienza. Riportare questa energia quotidiana in campo era necessario, abbiamo fatto partite discrete senza risultati e credo che la squadra si meritasse una partita così, e così è stato”.