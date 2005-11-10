Monza, Juric: "Bologna superiore nei contrasti, abbiamo un problema di ingenuità"

Il tecnico del Monza Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro il Bologna persa 2-1 e valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Cosa le dice questa partita?

"I ragazzi hanno dato tutto e abbiamo sofferto la palla diretta Odgaard. Il Bologna è stato superiore nei contrasti, abbiamo preso due gol su due piazzati e lì sono stati superiori".

Troppo ingenuità dietro e troppo legati a Varela davanti?

"Oggi abbiamo creato sicuramente meno e abbiamo il problema delle ingenuità. Sono situazioni che i ragazzi non interpretano ancora nel modo giusto, come sui due gol. Se subisce sempre in certe situazioni, diventa difficile".

Tema di sostegno difensivo più di ingenuità?

"L'altro giorno abbiamo preso gol sul primo palo, cambiamo qualcosa ed è andata male anche oggi. Cerchiamo di adattare giocatori in posizioni in cui non hanno mai giocato e stiamo soffrendo questo. Anche il rigore di Cutrone ha pesato".

Che giocatore è Mout?

"Ha fatto grandi passi in avanti, come tutti i giovani poi ha avuto un calo. Nelle ultime settimane l'ho visto meglio e oggi molto bene. Con i giovani è un po' così, hanno alti e bassi. Con il tempo, può diventare un ottimo giocatore".