Bologna-Monza, a breve la conferenza stampa di Ivan Juric

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Monza contro il Bologna nella decima giornata della Serie A 2026/27 (2-1 il risultato finale firmato dalle reti di Varela, Pobega e Bernardeschi), è intervenuto Ivan Juric. Il tecnico biancorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.