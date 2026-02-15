Atalanta, Krstovic felice dopo il 2-0 alla Lazio: "Giochiamo su tre fronti. Ma c'è lo spirito giusto"

Dopo il successo sul campo della Lazio, l'attaccante dell'Atalanta Nikola Krstovic ha parlato ai canali ufficiali del club: "Siamo venuti qua per i tre punti. Abbiamo vinto, ora abbiamo due giorni per recuperare e poi c'è la Champions. Ci sono tante partite, giochiamo su tre fronti. C'è lo spirito giusto e io sono felice di giocare in questa squadra".

Clima positivo.

"Eccome. La squadra mi dà fiducia. Tutti lavorano per me e per gli altri attaccanti. Anche negli ultimi minuti vado a duemila come sempre. Non abbiamo preso gol ed è importante per Carnesecchi. Ma ora torniamo a Bergamo che c'è allenamento".

Partita difficile?

"Conosciamo bene i giocatori della Lazio e u primi 20 minuti sono stati un po' così così ma poi siamo stati in controllo".