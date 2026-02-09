Atalanta, Krstovic: "Sempre pronto al 200%. Champions il nostro obiettivo"

Nikola Krstovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-1 dell'Atalanta contro la Cremonese nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, disputato alla New Balance Arena di Bergamo. L'attaccante montenegrino ha segnato il gol del vantaggio al 13° con una splendida girata, confermandosi ancora una volta decisivo dopo essere stato chiamato in causa all'ultimo momento per l'infortunio di Gianluca Scamacca. Con questa vittoria i bergamaschi salgono al settimo posto con 39 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 23 in quindicesima posizione insieme al Genoa.

Allora funziona così, che Scamacca si infortuna all'ultimo secondo, tu entri e segni, come con il Bologna, stessa cosa oggi, stessa storia.

"Sì, ieri all'allenamento stava bene, non stava male. Io sono sempre pronto, da sempre do il 200%. È importante per vincere questa partita e vogliamo andare avanti. Brava la squadra, bravo lo staff, è nostro. Proviamo, andiamo in Champions".



Sei il capocannoniere dell'Atalanta con 7 gol, però solo a gennaio ne hai fatti 5. Sai quale altro attaccante ne ha fatti 5 solo a gennaio? Lautaro Martinez.

"Sì, sì. Proviamo, andiamo con Lautaro partita dopo partita. No, scherzo. L'importante è che la squadra vinca e facciamo belle cose. Proviamo ad andare in Champions. Grazie ai tifosi, grazie a tutti. È nostro, lavoriamo tanto e vinciamo".

Ma chi mandavi i baci prima?

"Per mia moglie e bambina. Molto, molto felice".