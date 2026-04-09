Atalanta, Zappacosta: "Rincorsa pazzesca in campionato, ora continuiamo a surfare l'onda"

Davide Zappacosta, laterale dell'Atalanta, ha concesso una lunga intervista a L'Eco di Bergamo facendo il punto sulla stagione della squadra di mister Raffaele Palladino. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal finale di campionato: "Ci aspettano incroci vitali contro Juventus, Roma e Lazio in Coppa Italia. Arriviamo da una rincorsa pazzesca e ci siamo guadagnati l'opportunità di vivere queste notti. C'è grande fermento, l'atmosfera è carica di vibrazioni positive e scenderemo in campo per giocarcela a viso aperto, puntando a traguardi di prestigio".

Zappacosta ha commentato anche la mancanza di continuità mostrata a inizio stagione dai suoi: "Non vivo di rimorsi. Abbiamo faticato in avvio e perso qualche punto per strada, ma il gruppo ha saputo mantenere la bussola salda. La costanza ci ha premiato: abbiamo macinato punti e, statistiche alla mano, in questo 2026 stiamo tenendo un ritmo da vertice. Dobbiamo solo continuare a surfare su quest'onda di fiducia ed entusiasmo".

Su un possibile futuro da allenatore il calciatore nerazzurro infine risponde così: "Ad essere sincero, è un'ipotesi che al momento non mi attrae per nulla. I vari maestri che ho incontrato lungo il mio percorso mi hanno arricchito profondamente come calciatore, trasmettendomi sfumature diverse e preziose, ma non mi ci vedo proprio nei panni dell'allenatore".