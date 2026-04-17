Atalanta, missione concretezza: i dati dal 2011 a oggi (aspettando la Roma)
Contro la Roma, i nerazzurri di mister Raffaele Palladino si giocano una gran parte di stagione (oltre alla possibilità di raggiungere il 6° posto). Tuttavia c'è una parola chiave in casa Atalanta per riuscire a fare risultato all'Olimpico: concretezza. La Dea sarà anche una squadra che crea tanto davanti, ma citando anche le indicazioni del tecnico orobico, serve sfruttare al meglio ogni singola occasione. Un dato di fatto anche analizzando i dati.
L’Atalanta ha effettuato fino ad ora 481 tiri nello specchio, risultando la terza squadra per conclusioni effettuate: inferiore soltanto alla Juventus (528) e all'Inter (557). Tuttavia la Dea rimane la settima per numero di gol stagionali, mentre la percentuale realizzativa rispetto ai tiri nello specchio equivale al 9%, dato che le vale il 15° posto in questa speciale classifica.
Un dato non indifferente visto che tale percentuale è la più bassa nella storia dell’Atalanta dal suo ritorno in Serie A dal 2011 ad oggi, seppur quella attuale sia la sesta per conclusioni effettuate.
Atalanta, il rapporto dal 2011 ad oggi tra conclusioni e goal
2011/2012 - 15° posto (159 tiri), 41 goal: 26%
2012/2013 - 16° posto (157 tiri), 39 goal: 25%
2013/2014 - 10° posto (158 tiri), 43 goal: 28%
2014/2015 - 16° posto (133 tiri), 38 goal: 29%
2015/2016 - 16° posto (139 tiri), 41 goal: 30%
2016/2017 - 7° (203 tiri), 62 goal: 31%
2017/2018 - 7° (206 tiri), 57 goal: 28%
2018/2019 - 3° (224 tiri), 77 goal: 35%
2019/2020 - 4° (440 tiri), 98 goal: 23%
2020/2021 - 2° (610 tiri), 90 goal: 15%
2021/2022 - 2° (602 tiri), 65 goal: 11%
2022/2023 - 5° (497 tiri), 66 goal: 14%
2023/2024 - 6° (501 tiri), 72 goal: 14%
2024/2025 - 4° (522 tiri), 78 goal: 15%
*2025/2026: 3° (481 tiri), 44 goal: 9%*
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