Bologna, Ferguson: "Ha vinto la squadra più forte, l'Aston Villa è la favorita in Europa League"

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Aston Villa, che ha sancito l'eliminazione dall'Europa League ai quarti di finale: "Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo. Non abbiamo fatto la prestazione che volevamo. Stasera (ieri, ndr) ha vinto la squadra più forte: qualità, velocità… Sono i favoriti e meritano i complimenti".

Ferguson prosegue, spiegando che cosa abbia significato per lui e per il Bologna questa competizione europea, che lascia comunque ricordi indelebili come l'ottavo di finale contro la Roma, che aveva fatto sognare i tifosi emiliani: "Per noi l’Europa League resta comunque un’esperienza bellissima: ci abbiamo provato fino in fondo e ringraziamo i tifosi per il sostegno continuo”.