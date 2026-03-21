Atalanta, obiettivo raggiungere il 6° posto. Quanti punti servono nel rush finale?
I nerazzurri di mister Raffaele Palladino sono pronti a tuffarsi nuovamente nel campionato, con l’obiettivo di battere l’Hellas Verona tra le mura amiche per continuare la rincorsa verso il sesto posto in classifica: ironia della sorte occupato proprio dall’ex tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini (oggi alla Roma). Certamente la Dea deve affrontare ogni gara con la priorità di vincere, ma nel rush finale servono anche i calcoli per capire cosa serva per raggiungere la sesta posizione e strappare un biglietto per l’Europa League (vittoria della Coppa Italia a parte).
Cosa deve fare l’Atalanta per raggiungere la sesta posizione? Dal 2017 al 2025, la media punti per arrivare al 6° posto si è aggirata intorno ai 63-65 punti: quest’anno invece, considerando il rendimento della Roma, la quota potrebbe alzarsi a 67 punti. Con 47 punti già conquistati e un bottino ancora disponibile di 27, la squadra di Palladino dovrà farne almeno 18-20 (quota che varierà molto a seconda dei risultati della concorrenza).
In poche parole, serviranno o 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, oppure almeno 6 vittorie 'concedendosi' soltanto tre passi falsi. Tutto è nelle mani dell’Atalanta, a cominciare da domenica pomeriggio alla New Balance Arena.
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