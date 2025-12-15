Primi contatti Barcellona-Ryerson: il Borussia Dortmund apre alla cessione

Il Barcellona guarda in Bundesliga per rinforzare le corsie difensive. Secondo quanto riportato da Sky Germania, il club catalano avrebbe messo nel mirino Julian Ryerson, esterno difensivo del Borussia Dortmund, individuato come possibile rinforzo a basso costo per la rosa blaugrana.

Stando alla stessa fonte, i primi contatti tra l’entourage del giocatore e il Barcellona sarebbero già avvenuti, segnale di un interesse concreto da parte del club spagnolo. Il profilo del norvegese, infatti, risponderebbe alle esigenze della dirigenza catalana, alla ricerca di un’alternativa affidabile e sostenibile dal punto di vista economico a Jules Koundé, spesso utilizzato anche fuori ruolo.

Il Borussia Dortmund non avrebbe chiuso la porta a una possibile cessione. I gialloneri, sempre secondo Sky Germany, sarebbero disposti a valutare la partenza del classe 1995 qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua. Resta però da capire quando il Barça deciderà di muoversi concretamente: l’assalto potrebbe arrivare già nella finestra invernale, oppure essere rimandato alla prossima estate, in base alle priorità di mercato e alla situazione finanziaria del club.

Ryerson è legato al Dortmund da un contratto valido fino al 2028 ed è arrivato in Vestfalia nel gennaio 2023 dall’Union Berlino per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Da allora si è ritagliato un ruolo importante nella rosa, collezionando 121 presenze ufficiali, con 7 gol e 11 assist all’attivo.