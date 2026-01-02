Il Barcellona prende troppe reti. Caccia ad un terzino, nel mirino finisce Ryerson

Arrivati al giro di boa della stagione, un dato fotografa alla perfezione la contraddizione del Barcellona: nonostante il primo posto in Liga, frutto di un attacco estremamente produttivo, i blaugrana hanno incassato lo stesso numero di reti delle squadre che occupano la 14ª e 15ª posizione in classifica. Le fragilità difensive sono legate anche al momento complicato di Jules Koundé, meno incisivo rispetto alla scorsa stagione. Il difensore francese ha vissuto una prima parte di annata altalenante. Un calo che può essere spiegato anche dal forte minutaggio accumulato: dalla passata stagione, nessun giocatore del Barcellona è stato impiegato più di lui. L’unica alternativa naturale, Eric Garcia, è stato però limitato dagli infortuni, costringendo Hansi Flick a utilizzarlo in altri ruoli.

Questa situazione ha spinto la dirigenza catalana a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di un terzino destro che possa affiancare e mettere in concorrenza Koundé. L’ipotesi Joao Cancelo è stata presto accantonata per ragioni economiche, visto l’ingaggio da 15 milioni di euro percepito all’Al Hilal. Sta invece prendendo sempre più quota il profilo di Julian Ryerson, laterale del Borussia Dortmund.

Il norvegese, 28 anni, è apprezzato per affidabilità, carattere ed esperienza internazionale, avendo disputato anche una finale di Champions League nel 2024. Dotato di grande duttilità, può agire su entrambe le fasce in una difesa a quattro o come esterno a tutta corsia. Sotto contratto fino al 2028, il suo cartellino viene valutato intorno ai 20 milioni di euro.