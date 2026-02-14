Dortmund, il ds del Dortmund su Schlotterbeck: "Rinnovo? Nulla di nuovo"

Il Borussia Dortmund, pur dovendo far fronte a diverse assenze pesanti nel reparto difensivo, regola con un secco 4-0 il Mainz e si proietta nel migliore dei modi al playoff di Champions League (che vale l'accesso agli ottavi di finale) contro l'Atalanta. Doppietta di Guirassy e rete di Beier: già nel primo tempo la sfida è stata aperta e messa in ghiaccio da parte degli uomini di Niko Kovac. Nel finale ecco il poker grazie a Bensebaini. In tutti e quattro i gol c'è stato lo stesso zampino, quello di Julian Ryerson.

Intanto ha parlato il direttore sportivo del club tedesco, Sebastian Kehl, ha parlato del futuro del leader difensivo del Dortmund, Nico Schlotterbeck. Il suo contratto con il BVB scade nel 2027. Il nazionale tedesco era anche nella lista dei candidati del Bayern Monaco nel caso in cui Dayot Upamecano non prolungasse il suo contratto con i campioni del mondo. Tuttavia, la situazione è ora ufficialmente confermata, poiché il francese ha firmato un nuovo contratto con il Bayern.

Queste le parole del dirigente: "Non posso confermare una scadenza. Certo, Nico (Schlotterbeck, ndr) è a conoscenza della situazione, ma non c'è nulla di nuovo da segnalare. Se ci sarà qualcosa da annunciare in futuro, lo faremo, ovviamente. (...) Qui la situazione è leggermente diversa. Schlotti ha ancora un contratto più lungo di quello di Upamecano a Monaco. Ma non voglio dare troppo peso alla questione in questo momento. Risolveremo la questione prima o poi".

Martedì la gara d'andata contro l'Atalanta, in Germania. Intanto il Dortmund si porta a -3 dal Bayern Monaco.