TMW Atalanta, oggi allenamento a porte aperte: tanti tifosi all'esterno della Curva Nord

C'è entusiasmo in casa Atalanta. E non potrebbe essere altrimenti. Il pareggio in casa della Roma di ieri sera ha rappresentato uno step importante nella rincorsa ad una posizione che vale la qualificazione in Europa League ma molto di più lo è la partita di mercoledì prossimo contro la Lazio fra le mura amiche che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia. La possibilità di alzare un altro trofeo in casa bergamasca, la voglia di spingere gli uomini di Raffaele Palladino a compiere l'ennesima impresa.

Tanti tifosi all'ingresso

Si parte dal 2-2 dell'andata all'Olimpico con la Dea che per passare il turno dovrà vincere alla New Balance Arena. E proprio lo stadio di casa sarà protagonista quest'oggi di un allenamento a porte aperte voluto dal club per ricevere l'abbraccio del popolo nerazzurro. Già in queste ore tantissimi sostenitori nerazzurri sono assiepati dai cancelli dell'ingresso della Curva Nord per attendere l'ingresso.

Il comunicato della curva

E nella giornata di giovedì proprio il cuore pulsante del tifo atalantino aveva diramato un comunicato in cui si chiamava a raccolta i tifosi: "Tutti lo pensano, pochi lo dicono. Mercoledì scendiamo in campo per una semifinale che vale più di una partite…La sfida con la Lazio è la porta verso Roma, l’accesso a una finale che vale la Coppa Italia. Non è solo un obiettivo, è il sogno di ogni bergamasco. Domenica 19/04 - ore 12.30 tutti in curva! Allenamento allo stadio a porte aperte. Spingiamo la squadra verso l’ennesima pagina storica, facciamo sentire cosa significa rappresentare questa città! Noi vogliamo la Coppa Italia".