Italia U15, arriva il Torneo delle Nazioni, i convocati
Terminato lo stage di preparazione tenutosi dieci giorni fa presso Tirrenia, l'Italia under 15 è pronta ad affrontare la ventiduesima edizione del "Torneo delle Nazioni".
Dal 25 aprile al 1 maggio in Friuli, i ragazzi di Enrico Battisti affronteranno nell'ordine Galles, Cina e Romania, in una fase campionato a 12 squadre, prima delle finali che accoppieranno le singole partecipanti in base al piazzamento. ,
Per l'occasione sono stati convocati ventidue calciatori classe 2011:
Portieri
Matteo Bondone (Genoa), Lorenzo Minicucci (Fiorentina)
Difensori
Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Rubens Nebatumbu (Leicester), Bruno Savarese (Roma), Adrien Tato (Milan)
Centrocampisti
Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Mirabella (Roma), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Davide Tilli (Genoa), Christian Vigil Hidalgo (Milan)
Attaccanti
Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Christian Laruccia (Juventus), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Diego Succi (Cesena), Lorenzo Vitali (Parma).