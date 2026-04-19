Torino, D'Aversa: "Proseguire su questa strada per toglierci ancora soddisfazioni"

“I numeri sono importanti per i giornalisti, non per i ragazzi. A prescindere dal modulo contano l’atteggiamento e la capacità di mettere i giocatori nel posto giusto. C'è un modo di stare in campo in possesso e un altro quando dobbiamo recuperare la palla, all'allenatore tocca permettere a tutti di esprimersi al massimo delle potenzialità. Tabù tre vittorie di fila? A prescindere da questa striscia positiva che vide protagonista mister Mazzarri io mi auguro che le motivazioni siano sempre alte a prescindere. Abbiamo intrapreso un percorso importante e credo che sarebbe un bel segnale proseguire su questa strada". Queste le parole di Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN. Ecco le formazioni ufficiali:

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Payero, Folino, Okereke

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze, Nije