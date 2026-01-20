Atalanta, Palladino: "Lookman ha anticipato il rientro per esserci. L'ho apprezzato molto"

Vigilia importante in casa Atalanta. Con una vittoria contro l'Athletic Bilbao (gara in programma domani per la sesta e penultima giornata della League Phase), la squadra di Raffaele Palladino si avvicinerebbe infatti alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions: "Sappiamo di avere un'opportunità enorme - sottolinea il tecnico nerazzurro a Sky Sport -, evitare due partite in più sarebbe fondamentale. Non dobbiamo fare calcoli, ma mettere in campo il nostro spirito che ci ha contraddistinto in questo periodo. Bisogna fare una partita da Champions, non vediamo l'ora di scendere in campo".

Quasi tutta la squadra a disposizione, mancano solo il neo-arrivo Raspadori (avendo già giocato la prima fase della manifestazione con l'Atletico) e l'infortunato Bellanova. "E' un momento importante per noi, recuperiamo tanti giocatori, manca pochissimo anche per Bellanova, per il quale ho buone sensazioni. Lookman è voluto rientrare un giorno prima rispetto ai piani per poter svolgere almeno la rifinitura con il gruppo. Ho apprezzato molto questo gesto".