Atalanta, Coppa nel mirino. L’Eco di Bergamo: “Serata da big, ma in campionato pesa il freno”

Dalle colonne de L’Eco di Bergamo il taglio sull’Atalanta mette a confronto due facce della stessa stagione. In Coppa Italia la squadra di Palladino ha mostrato il volto delle grandi occasioni, con una prestazione definita “da big”, capace di confermare solidità, intensità e personalità nei momenti decisivi. Una serata che ha ribadito il peso specifico europeo della Dea e la sua capacità di esaltarsi nelle sfide secche.

Il quotidiano bergamasco sottolinea però come al rendimento in Coppa non stia corrispondendo la stessa continuità in campionato. Alcuni passaggi a vuoto recenti hanno rallentato la corsa in Serie A, creando un divario tra le ambizioni e i punti raccolti. Il tema resta quello della tenuta sul lungo periodo, tra rotazioni, gestione delle energie e necessità di ritrovare brillantezza nelle gare “ordinarie”.

Il messaggio che emerge è chiaro: l’Atalanta ha dimostrato di saper competere ad alto livello quando la posta si alza, ma ora è chiamata a trasferire quello stesso standard anche in campionato. Perché la stagione possa dirsi completa, servirà affiancare alle notti di Coppa una maggiore continuità nel percorso di Serie A.