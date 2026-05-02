Live TMW Atalanta, Palladino: "Peccato per stasera. Questa squadra non deve accontentarsi".

22:44 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Genoanel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:33 - Comincia la conferenza stampa

Cosa è successo stasera e nella scelta della doppia punta?

"Sapevamo che il Genoa veniva a prenderci uomo contro uomo. Mettere Krstovic e Scamacca è stata una strategia per avere la meglio sui duelli: potevamo fare di più. Sicuramente anche Charles poteva dare una mano cercando anche di produrre di più. Nel secondo tempo abbiamo messo il doppio trequartista e siamo stati molto pericolosi: purtroppo ci gira male ed è un periodo dove non riusciamo a concretizzare quello che produciamo. Oggi la squadra ha fatto del suo meglio: ci manca l'ultimo passaggio".

Quanto aiuta andare in vantaggio?

"Molto. Perché andare in vantaggio ci aiuta e dobbiamo migliorare molto questo aspetto perché poi diventa tutto più difficile. Durante l'ultimo mese abbiamo fatto buone prestazioni. Contro la Lazio siamo usciti dalla semifinale immeritatamente, a Cagliari potevamo dare di più".

Cosa non va in questo periodo?

"Indubbiamente a fine campionato sia una cosa generale. Fisiologico arrivare così durante l'ultimo mese: a maggior ragione squadre che hanno fatto la Champions e che hanno giocato più partite. Siamo arrivati un po' più scarichi, ma è un fattore anche mentale: non bisogna mollare. Non abbiamo rischiato nulla, dove ci è mancato solo negli ultimi metri".

Siete soddisfatti del settimo posto?

"Noi dobbiamo difendere il settimo posto in questo rush finale. Cercheremo di giocare come sempre e migliorare sotto l'aspetto del goal. Sono felice del percorso fatto da questi ragazzi dove ho preso questa squadra in una situazione abbastanza delicata. Non sono felice del settimo posto perché punto sempre a qualcosa in più, perché fino alla fine di questo campionato dobbiamo dare tutto, per prepararci ad un'Atalanta più forte il prossimo anno".

Come mai ha fatto riscaldare subito la panchina?

"Io ho bisogno di gente che mi dimostra che per questa maglia bisogna dare tutto. Quando vedo gente che un po' si risparmia tendo a riscaldare subito le riserve, pggi è successo a Raspadori dopo 15 minuti. Sono segnali perché nessuno si deve sentire titolare: tutti devono dare tutto. Mi fa arrabbiare vedere una squadra che si accontenta: ho tra le mani una squadra forte e coperta. Da qui alla fine saranno tutte valutazioni per il prossimo anno. Abbiamo provato a dare fisicità in mezzo, per poi chiudere con cinque attaccanti perché volevamo vincere".

23:45 - Termina la conferenza stampa di Palladino