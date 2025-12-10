Palladino si è dimenticato Monza? La frase del mister che i tifosi brianzoli non hanno gradito

"È la prima volta che mi succede. Non sono uno che sta sotto la curva, ma oggi ci tenevo a salutare i tifosi atalantini che stasera sono stati fantastici": così, nel corso della conferenza stampa di ieri, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino, che ha commentato la vittoria dei suoi sul Chelsea, nel corso della League Phase di Champions League. Il commento è poi appunto andato a quel gesto, l'andare sotto la curva, che per il trainer non è affatto abituale, ma che è stato doveroso visto quello che è accaduto.

Parole sostanzialmente innocue quelle dell'allenatore, che hanno però mandato su tutte le furie i tifosi del Monza, che Palladino ha allenato nel biennio che va dal 2022 al 2024, dopo la trafila nelle giovanili. Come infatti si legge sul portale monza-news.it, i tifosi biancorossi evidenziano che una situazione analoga si era in realtà vista nell'ultima gara del mister in Brianza, che vide appunto lo stadio osannare il trainer e lo stesso andare sotto la curva Pieri per rispondere all'ovazione.

Dimenticanza, se di questo si tratta davvero, sicuramente non voluta.

Siamo infatti certi che non ci fosse malafede nelle parole dell'allenatore napoletano, poco solito - a quanto pare - nel festeggiare con i tifosi, ma in grado comunque di esprimere le proprie emozioni.