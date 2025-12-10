Atalanta, Palladino: "Serata magica, ora dobbiamo risalire in campionato"

Al termine del match tra Atalanta e Chelsea, vinto dalla Dea, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'allenatore dei padroni di casa, Raffaele Palladino.

Il commento sul match: "Sono molto felice, è stata una serata magica e abbiamo giocato contro una squadra molto forte, sono rimasto impressionato dalla loro qualità tecnica e questo dà valore alla nostra squadra. Non possiamo essere così alterni però, voglio pensare che sia stato solo un episodio quello di sabato in campionato. I ragazzi hanno interpretato la partita davvero in maniera perfetta, nonostante abbiamo avuto solo un giorno per prepararla. L'importante ora per noi è il match contro il Cagliari in Serie A".

La forza del gruppo: "Da quando sono arrivato abbiamo sempre avuto partite, ho potuto allenare poco la squadra sui principi. Abbiamo toccato le corde giuste e loro sono bravi a recepire subito. Bisogna per forza risalire in campionato, è nelle nostre possibilità. Ringrazio anche i ragazzi che non sono entrati, sono stati bravi a farci preparare questa partita. Darò una possibilità anche a loro, prima o poi".

Sul Chelsea: "Loro vanno forte, riescono a giocare sul piede e anche profondo, una squadra temibile. I miei ragazzi sono stati perfetti, Djimsiti, Kossoiunu e Kolasinac hanno retto l'1 contro 1 e sono stati perfetti".

La qualificazione diretta agli ottavi: "Ora dobbiamo pensare anche al campionato e i ragazzi devono capire che cose come Verona non devono più succedere. Qualificarsi nelle prime 8 sarebbe straordinario, ma ora dobbiamo pensare al campionato".